Euroclear reporte la décision sur son éventuelle vente

Euroclear, la société de dépôt et de règlement/livraison de titres mobiliers , a reporté sa décision relative à la structure de son actionnariat. Les partenaires ne parviendraient pas à se mettre d’accord quant au futur du géant de la finance, selon une information du Financial Times (FT).

Introduction en bourse

Ce maillon essentiel du système financier mondial est actuellement détenu par 115 actionnaires, au nombre desquels on retrouve d’importantes banques d’investissements et des bourses. Plusieurs de ses acteurs voudraient se délester de leurs parts, c’est pourquoi l’institution a mandaté en mars dernier la banque d’affaires Goldman Sachs pour étudier les pistes possibles. Euroclear serait actuellement valorisée à plus de cinq milliards et demi d’euros.