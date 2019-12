Febelfin travaille sur un meilleur maillage de distributeurs de billets

Banques

Les aînés, nouveaux marginalisésde la banque

Les services bancaires s’avèrent sept fois plus onéreux pour les personnes âgées, ressort-il du dernier rapport sur l’inclusion financière de Financité. Alors que toutes les banques du pays réduisent leur réseau d’agences et encouragent l’utilisation des canaux numériques, la population vieillit, et pour les personnes les plus âgées, ce vieillissement va de pair avec une diminution des capacités cognitives et physiques. Les aînés rencontrent ainsi de nombreux écueils dans leur relation avec leur banque: suppression des impressions de relevés, changements des terminaux permettant les opérations bancaires, accès limité aux agences subsistantes, augmentation des frais des opérations physiques, etc. "Autant de facteurs qui compliquent la vie de ceux qui n’ont pas pris le train de la digitalisation ou ne sont tout simplement pas équipés", explique Financité, le mouvement citoyen pour une finance responsable.

"En forçant les clients à passer au tout digital sans se soucier de l’impact d’une telle évolution, on a porté atteinte à leur autonomie dans la gestion de leurs finances, et par conséquent à leur dignité", indique Anne Fily, auteure du rapport, ajoutant que les personnes interrogées sont autonomes dans le reste de leur vie.

Cette marginalisation va de concert avec une augmentation des frais liés aux opérations physiques. Selon les chiffres de Wikifin repris par Financité, un(e) client(e) effectuant onze opérations de base par mois via des canaux physiques (retraits, domiciliation, virements) paie jusqu’à sept fois plus pour ces services.

"Rien ne justifie que les personnes âgées paient le prix fort alors que ce sont les institutions financières qui sont en train de les exclure de leur modèle", estime Financité.