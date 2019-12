Filip Dierckx se rend disponible pour Belfius

En octobre dernier, Filip Dierckx avait annoncé son départ de la direction opérationnelle de BNP Paribas Fortis pour le 1er janvier. Aujourd'hui, il accélère la marche et a remis sa démission avec effet immédiat. Il renonce aussi à tout siège au conseil d'administration de la banque. Des rumeurs le citent parmi les candidats présidentiables chez Belfius.

Son départ était prévu pour le 1e janvier. Le numéro deux de BNP Paribas Fortis Filip Dierckx semble toutefois vouloir accélérer les choses. Il a en effet remis jeudi une lettre de démission à la banque avec effet immédiat . Il annonce également que, contrairement à ce qui avait été décidé, il ne siégera pas comme administrateur non exécutif au conseil d'administration de la banque belge.

Examen "fit and proper"

Selon De Standaard, l'homme a subi un examen "fit and proper" auprès de la BNB . Par ce test subi par tous les banquiers, la BNB tente de voir si la personne a l'expertise pour une fonction de direction bancaire et si elle est vierge de tous problèmes judiciaires.

Cet examen peut être lié à une autre rumeur: celle de la possible arrivée de Filip Dierckx à la présidence de Belfius . Certes, son nom n'est pas le seul à être cité. Celui de Koen Van Gerven, ex-CEO de bpost qui avait auparavant présidé le conseil d'administration de bpost banque, est aussi évoqué, tout comme celui de Paul Lembrechts. Néanmoins, le patron de la VRT a affirmé préférer se concentrer sur les défis du média public.

5 mois pour trouver un successeur

Le mandat de Jos Clijsters, l'actuel président de Belfius, viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale du 29 avril 2020. Filip Dierckx, émanant d'une banque concurrente pourrait-il immédiatement lui succéder? Rien ne semble l'en empêcher. Chez Belfius, Filip Dierckx occuperait, en effet, une fonction non exécutive.

Et surtout, cette démission sonnerait-elle comme un aveu? En tous les cas, en coupant les liens avec BNP Paribas Fortis aujourd'hui, il se rend disponible pour la présidence de Belfius.

Chez BNP Paribas Fortis, on avance tout au plus que, compte tenu de cette démission, la transition a été accélérée. Daniel de Clerck prend donc immédiatement la responsabilité de directeur opérationnel et président du conseil d'entreprise sous la direction de Max Jadot, CEO.