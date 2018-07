Forcing pour mettre Belfius en Bourse

C’est un feuilleton politico-financier belge digne des telenovelas sud-américaines: la privatisation partielle de Belfius , via une entrée de son capital en Bourse, bute depuis des mois sur les atermoiements du CD&V et le lien avec le dossier Arco .

Selon nos informations, le Premier ministre Charles Michel est fermement décidé à boucler un accord dans ce dossier dans le cadre des discussions budgétaires qui ont débuté ce vendredi. La position du CD&V et de son vice-premier ministre Kris Peeters est désormais décrite à plusieurs sources comme " intenable " puisqu’il conditionne l’IPO de Belfius à un règlement du litige Arco. " Peeters sera tenu comme responsable du non-désendettement de la Belgique. C’est un suicide politique ", dit une source gouvernementale.

En clair, à côté des efforts budgétaires classiques, la Commission européenne souhaite que le ratio de la dette belge diminue : en portant une partie de la banque publique en Bourse, l’État se désendette mécaniquement. Si 30% de la banque – valorisée entre 7 et 9 milliards d’euros – sont privatisés, l’État récoltera au minimum 2,1 milliards d’euros , selon les estimations.

" Ce serait un signal fort aux autorités européennes ", complète cette source. En 2017, la dette belge était pointée à 103,1% du PIB, selon Eurostat. Ajoutons que la Commission sera beaucoup plus encline à donner de la marge et de la flexibilité pour le Pacte d’investissement si elle constate que la Belgique se désendette par ailleurs.

L’idée est que le Premier ministre puisse faire enregistrer une déclaration de principe sur l’introduction en Bourse de Belfius lors de ce conclave budgétaire, et qu’ensuite les modalités techniques soient laissées au management de la banque qui décidera si l’IPO doit avoir lieu en octobre ou en avril prochain. "C’est fondamental pour Belfius, dit-on au sein du management. On ne peut pas prendre éternellement en otage une banque qui performe bien et qui doit se déployer sur les marchés."