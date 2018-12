Fortis, une épine à 5 milliards dans le pied de BNP Paribas

En tout état de cause, dès que le couvercle pénal sera posé sur le dossier, l’avocat Mischaël Modrikamen compte relancer l’action qui dort quelque part dans les cartons du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. Pour mémoire, l’avocat, qui défend environ 1.300 actionnaires dans cette affaire, conteste toujours le démantèlement de Fortis et la vente des activités bancaires à BNP Paribas. Lors des dernières plaidoiries en la matière qui s’étaient tenues en octobre 2015, l’avocat réclamait 5,1 milliards d’euros de dédommagement à la banque française. À l’époque, respectant l’adage selon lequel le pénal tient le civil en l’état, le juge Patrice Libiez avait renvoyé l’affaire au rôle.

Aujourd’hui, l’avocat est au taquet. Et prêt à enfiler sa toge dès que le volet pénal sera bouclé. "À cet instant, je retrouverai ma pleine et entière liberté pour reprendre ma procédure en dommages et intérêts contre BNP Paribas", nous a expliqué l’avocat. Et, grosse surprise du chef, de nouveaux clients sont en train de rejoindre le gros de la troupe. S’il a préféré rester discret sur l’identité et l’importance de ceux-ci par rapport au capital de Fortis, il a précisé qu’il s’agissait de comptes importants. "Si d’autres veulent s’y joindre, ils doivent se dépêcher. La prescription interviendra dans le courant du mois d’avril 2019", soit pile dix ans après le vote des actionnaires approuvant l’adossement de Fortis à BNP Paribas. "Il faut rappeler que BNP Paribas a une sérieuse demande sur le dos et nous avons des éléments costauds dans notre dossier. Il faut aussi rappeler les conditions de l’arrivée de BNP Paribas, il était question d’abus de faiblesse", a rappelé l’avocat. "BNP n’est pas tirée d’affaire. Pour la banque, il s‘agit d’un risque majeur si elle est condamnée", a-t-il encore ajouté.