Fusion à 66 milliards de dollars dans le secteur bancaire américain

Les enseignes BB&T et SunTrust fusionnent pour former la 6e plus grande banque des Etats-Unis. Une fusion qui relance les rumeurs d'une vague de consolidation dans le secteur bancaire américain.

Méga fusion dans le secteur bancaire américain. Les enseignes BB&T Corp. et SunTrust Banks Inc. annoncent leur fusion d'une valeur de 66 milliards de dollars (près de 58 milliards d'euros). La transaction permettra de créer la 6e plus grosse banque du pays. Elle leur permettra aussi de réaliser environ 1,6 milliard de dollars d'économies d'ici 2022.

"C'est une vraie fusion entre égaux, qui mélange ce que les deux entreprises ont de meilleur pour créer une institution financière du futur", s'est félicité le président de BB&T Kelly S. King. "C'est une solution financière extraordinairement attirante qui nous donnera l'envergure nécessaire pour rivaliser et nous imposer dans ce monde des services financiers qui évolue très rapidement".

"Nous allons accélérer notre capacité à investir dans les technologies pour nos clients. Nous partageons ce goût pour les technologies 'disruptives' et cet état d'esprit tourné vers l'innovation nous servira à étendre notre domination lors du prochain chapitre de la vie de ces deux marques historiques", a réagi William H. Rogers, son homologue à SunTrust.

Cette fusion "entre égaux" se fera intégralement via des échanges d'actions au terme desquels des actionnaires de BB&T possèderont environ 57% de la nouvelle entité contre 43% pour les actionnaires de SunTrust.

Ces derniers recevront donc 1,295 action BB&T en échange d'une action SunTrust, lit-on dans un communiqué commun. Pour les actionnaires de SunTrust, ce prix représente une prime de 7% par rapport au dernier cours de clôture.

BB&T paiera donc 28,1 milliards pour les actions SunTrust, selon le cours de clôture de l'action ce mercredi. L'opération inclut aussi quelque 18 milliards de dollars de dette nette.

L'action SunTrust progressait de 5,5% les échanges d'avant bourse.

Une nouvelle vague de consolidation

BB&T est une banque basée en Caroline du Nord à Charlotte. SunTrust a, lui, son siège à Atlanta. L'entité fusionnée sera installée en Caroline Du Nord. Elle prendra aussi un nouveau nom.

Elle disposera de quelque 442 milliards de dollars de fonds propres; d'un portefeuille de crédits de 301 milliards pour un volume de 324 milliards de dépôts. De quoi concurrencer les Citigroup et autre Bank of America.

Kelly S. King, président et CEO de BB&T, prendra la direction de l'enseigne jusqu'au 12 septembre 2021. À l'issue de ce mandat, il prendre la présidence six mois durant. "Le conseil d'administration et la direction exécutive seront équitablement répartis entre les deux maisons mères", précise le communiqué.

Une vague de consolidation est attendue depuis longtemps. Jusqu'à présent, elle n'a touché que les établissements de petite ou moyenne taille. Le mois dernier, Brian Moynihan, CEO de Bank of America, indiquait qu'un cycle de consolidation pourrait permettre l'émergence de nouveaux concurrents.

Dans un rapport publié le mois dernier aussi, EY disait s'attendre à un florilège de transactions cette année, aidées notamment par une simplification de la régulation américaine et la révision fiscale, censée aider les prêteurs à s'armer pour répondre aux demandes de leurs clients et aux exigences technologiques.