Gold & Forex, nouveau fer de lance d'anciens de la CNP

Le holding Whitestone Partners, créé par des anciens de la CNP, est devenu l'actionnaire majoritaire du leader belge du change et des métaux précieux.

Derrière le calme relatif de la rue du Midi, l'heure est à l'effervescence dans la salle des marchés de Gold & Forex International (GFI). Une équipe de 13 personnes s'affaire au rythme des coups de téléphone quasi permanents. Sur les écrans, les cours du Napoléon, du Krugerrand ou encore de l'once d'or montent et descendent au gré de l'offre et de la demande. Bienvenue dans le monde discret du négoce de devises et de métaux précieux.