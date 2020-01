Goldman Sachs ne veut plus être Goldman Sachs

David Solomon, CEO de la géante bancaire américaine, Goldman Sachs présentera ce lundi la nouvelle identité de la banque: plus de diversité, une banque pas uniquement pour les puissants et une banque moins sujette aux soubresauts des marchés.

David Solomon, CEO de Goldman Sachs , précise davantage la mue entamée par la banque américaine. Au forum économique de Davos, il avait déjà annoncé la semaine dernière que sa banque n'aiderait plus les entreprises dont le conseil d'administration ne comprend pas de femme ou de personne issue de la diversité à entrer en bourse.

Aujourd'hui, une question se pose: que veut Goldman Sachs? Être la banque de Monsieur Tout le Monde ou la banque des puissants ? Peut-être une banque attrape-tout ? Goldman Sachs lève le voile sur sa nouvelle identité ce mercredi à New York, avec pour objectif de rompre avec son traditionnel culte du secret.

Vers un nouvel équilibre

La prestigieuse firme organise, pour la première fois en plus d'un siècle et demi d'histoire, une journée de présentation de l'entreprise au monde extérieur, dans l'espoir de déconstruire les fantasmes ayant contribué à forger son mythe en expliquant comment elle gagne de l'argent.

Vue en plein écran David Solomon, DJ a ses heures, a déjà changé le dress code de la banque. ©AFP

"Nous sommes en train d'évoluer", dit-on dans l'entourage de David Solomon, qui a remplacé en octobre 2018 l'ancien trader Lloyd Blankfein.

DJ à ses heures perdues, Solomon devrait présenter, dit-on en interne, un Goldman Sachs plus équilibré entre ses activités historiques, de courtage et de banque d'investissement. Avec, pour nouveau fer-de-lance, la banque de détail et sa multitude de produits allant de la carte bancaire aux comptes épargne en passant par des prêts.

Une banque pour tous

Il devrait dresser le tableau d'une banque universelle servant à peu près tout le monde, à l'image de JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch et Citigroup. Ces dernières se sont reposées ces dernières années sur les activités classiques de financement de l'économie pour limiter le déclin des activités spéculatives.

Ce virage, amorcé depuis trois ans, vise à protéger l'établissement des soubresauts des marchés financiers. Goldman Sachs, dont d'anciens pensionnaires ont été ou sont aux avant-postes dans des gouvernements à travers le globe, semble ainsi admettre tacitement qu'elle n'est plus "la star" de Wall Street.

Objectif Marcus

"L'activité a changé et nous aussi", dit un cadre dirigeant de la banque. À qui-doit-on s'attendre?

→ La banque de détail: La nouvelle feuille de route devrait avoir comme épicentre Marcus, la banque de détail du groupe, opérationnelle depuis 2016 aux États-Unis et 2018 au Royaume-Uni.

→ Les cartes bancaires: Plateforme en ligne de dépôts et de prêts aux particuliers et PME, Marcus a été renforcée par l'acquisition, pour 750 millions de dollars, d'United Capital, une société californienne de gestion de patrimoine, et un partenariat avec Apple afin d'offrir une carte bancaire. Le lancement à l'été de cette carte a toutefois été émaillé d'accusations de sexisme parce que les seuils de dépense maximum entre hommes et femmes divergeaient à niveau de revenus équivalents.

→ Le cash management: Goldman Sachs devrait également mettre en avant la nouvelle activité de "cash management", qui consiste à proposer des produits et services de paiement et d'encaissement aux entreprises, tout en les aidant à optimiser la gestion de leurs liquidités. Elle a l'avantage de pouvoir générer des ventes croisées.

→ La banque d'investissement: la banque devrait confirmer son offensive de charme envers les PME américaines, à qui elle propose depuis peu ses services.

"Si nous pouvons cimenter ces relations avec les mille premières sociétés ciblées, et ensuite avec les 1.700 suivantes (...), cela nous donnera des opportunités pour des activités comme la gestion d'actifs pour le compte de ces entreprises et aussi pour leurs besoins en produits financiers", a argumenté en novembre dernier Stephen Scherr, le directeur financier.

Goldman se rajeunit, mais...

Goldman Sachs, qui a assoupli son code vestimentaire (le costume-cravate n'est plus obligatoire), refuse désormais de travailler avec les entreprises ne disposant pas d'au moins une femme et/ou une personne issue de la diversité au sein de leur conseil d'administration dans le cadre de leur introduction en Bourse.

S'il salue cette transformation, Kenneth Leon, expert chez CFRA Research, estime que "ça va prendre du temps" avant que les nouvelles activités ne génèrent des recettes importantes.

Il rappelle que "de 50 à 60% du chiffre d'affaires de Goldman Sachs est encore lié à des activités volatiles comme le courtage".