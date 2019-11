Google va proposer des comptes à vue en 2020

"Notre approche va être de former des liens profonds avec les banques et le système financier ", a expliqué Caesar Sengupta, vice-président de Google au WSJ. "C'est la meilleure façon de faire dans la durée".

Le moteur de recherche planétaire, qui tire l'essentiel de ses revenus de la publicité, cherche à développer ses activités de cloud (services d'informatique et de stockage à distance) dans différents secteurs, de la santé au commerce en ligne en passant par l'énergie et la finance.

Les GAFA investissent la finance

Facebook , Apple et Amazon ont aussi investi dans les services financiers. Apple et Amazon proposent notamment des cartes de crédit.

Facebook a lancé mardi aux États-Unis son service de paiement "Facebook Pay" , qui doit permettre de régler des achats directement sur Facebook ou sur Instagram, mais aussi de participer à des collectes de fonds ou d'envoyer de l'argent à ses amis via Messenger. Le réseau social dominant a cependant insisté sur la séparation avec son projet controversé de monnaie numérique libra , censé voir le jour en 2020, mais largement contesté par les autorités et régulateurs de différents pays, à commencer par les États-Unis.

Protection des données

Selon le WSJ, Google a indiqué qu 'il n'utiliserait pas les données récoltées via Google Pay à des fins publicitaires, et ne les partageraient pas avec des annonceurs.

Toutes ces entreprises insistent sur la séparation entre les données bancaires et les données récoltées en ligne sur leurs utilisateurs. Mais le soupçon subsiste, car les cartes de crédit et comptes courant contiennent de nombreuses informations sur les consommateurs. Proposer des comptes courants permettra notamment à Google d'avoir une idée des revenus du consommateurs, et de voir encore plus précisément combien il dépense pour quel poste.