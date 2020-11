Gronde sociale chez Beobank

Contrairement à la plupart de ses concurrentes, Beobank a maintenu ses agences ouvertes et les clients peuvent s'y rendre même sans rendez-vous . Une situation qui met la santé et la sécurité des travailleurs en danger, selon les organisations syndicales, qui demandent un retour en vigueur des règles établies pendant le premier confinement.

"Certains clients ne respectent pas les règles d'hygiène de base, des documents changent de main en permanence et de nombreuses agences ne sont pas ventilées", dénonce la CNE. "De plus en plus de collègues sont infectés et certains sont gravement malades ou en soins intensifs. Il faut ensuite les remplacer dans des agences où il y a eu une infection. Tout cela provoque beaucoup d'anxiété, de stress et même d'angoisse chez les gens."