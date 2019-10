HSBC Private Bank versera bien 295 millions à la Justice belge

La chambre du conseil de Bruxelles a homologué jeudi la plus grosse transaction pénale de l’histoire du pays, avec cet avatar du scandale des SwissLeaks. Et ce n’est pas tout: 493 millions d’euros seront réclamés à des fraudeurs.

Un "tiens" vaut mieux que deux "tu l’auras". C’est le sens de la réflexion qu’ont mené le parquet de Bruxelles et le parquet général dans l’affaire HSBC Private Bank, alors que d’autres acteurs du dossier rêvaient d’un procès et d’un pactole encore plus important.

Le "tiens" est de taille: 295 millions d’euros pour les caisses de l’État, sans parler des 492 millions d’euros enrôlés et restant encore à recouvrer – titanesque mission. Le "tu l’auras" aurait pu se compter en milliards d’euros. Mais la procédure aurait ainsi pris des années et vu l’état de la justice pénale financière belge, il faut parfois simplement ramasser sa mise à temps.

"HSBC est satisfaite d’avoir pu mettre fin à cette procédure à laquelle elle a pleinement coopéré, et de clore cette affaire historique." Michael Spiess Chargé de communication HSBC Private Bank

Voici donc la fin de l’affaire HSBC Private Bank, cette filiale suisse de la puissante banque britannique, officiellement terminée ce jeudi sur son volet pénal. La chambre du conseil de Bruxelles a intégralement homologué l’accord conclu cet été entre le parquet de Bruxelles et la banque. Il marque ainsi la plus importante transaction pénale jamais réalisée dans ce pays. Le montant de 295 millions d’euros est à rapprocher de celui obtenu par la Justice française, qui s’élève à 300 millions. "C’est bien la preuve qu’avec des bouts de ficelle, la Justice peut obtenir des résultats en Belgique et que c’est bien là qu’il faut aller chercher l’argent dont l’État manque, pas ailleurs", souffle une source proche du dossier.

L’enquête avait pris sa source avec la révélation dites des SwissLeaks par le lanceur d’alerte Hervé Falciani, ancien employé de HSBC à Genève, qui a pu rassembler des preuves de fraude fiscale impliquant une centaine de milliers de personnes à travers le monde. Parmi ceux-ci, un millier de Belges. Le juge d’instruction bruxellois Michel Claise et l’un de ses enquêteurs se sont penchés sur l’affaire et ont pu avoir accès au listing.

La somme déjà provisionnée

En octobre 2013, le juge a mené toute une série de perquisitions en Belgique. En 2014, HSBC Private Bank était inculpée pour des faits de fraude fiscale, blanchiment d’argent, organisation criminelle et exercice illégal de la fonction d’intermédiaire financier. Selon l’enquête, la banque encourageait de riches clients belges à frauder le fisc via des sociétés offshore. La somme totale, déplacée entre 2003 et 2013, s’évaluerait à plusieurs milliards de dollars.