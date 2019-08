HSBC licencie son DG après seulement 18 mois

Le titre HSBC coté à Hong Kong cédait 1,4% en fin de séance, s'acheminant vers une neuvième séance de baisse de suite et évoluant à un creux de près de 10 mois. Le changement à la tête de la première banque européenne en termes de capitalisation boursière intervient alors que cette dernière doit faire face à une série de défis, dont la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, les remous politiques à Hong Kong, les incertitudes liées au Brexit et un cycle d'assouplissement monétaire.