HSBC paie une transaction pénale record en Belgique

Toute l’affaire débute avec un seul lanceur d’alerte, Hervé Falciani, un Franco-Italien âgé aujourd’hui de 47 ans. Il commence dès 2006 à copier des données bancaires à l’agence HSBC Private Bank à Genève après avoir découvert dans les dossiers qu’il est chargé de réorganiser que la banque a mis en place un système destiné à dissimuler de l’argent noir à une grande échelle. Il copie ainsi les opérations bancaires effectuées de 1988 à 2007 par plus de 100.000 clients dans le monde entier. En 2009, la Justice française l’arrête et se met à enquêter sur la fraude fiscale tentaculaire des clients de la banque à Genève.

Lire aussi | HSBC va supprimer 4.000 emplois et licencie son directeur général

En juillet 2010, les autorités françaises communiquent au fisc belge les fichiers de 3.137 comptes de 2.450 de nos compatriotes clients de la banque HSBC à Genève. En octobre 2013, la rédaction du Tijd peut également consulter les données qui ont fuité et apprend ainsi comment ces clients belges, de nombreux diamantaires, mais également d’autres compatriotes fortunés, ont pu détenir des comptes cachés à la HSBC en les mettant au nom de sociétés écrans installées dans des paradis fiscaux. En février 2015, le Tijd, aux côtés de nos confrères du Soir et de Knack et du consortium international des journalistes d’investigation ICIJ, révèle que les données copiées par Falciani ont trait par ailleurs à 722 clients ayant des liens avec notre pays que notre fisc ignore encore.