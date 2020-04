Herman Daems rempile pour quatre ans à la présidence de BNP Paribas Fortis

Fin du suspense chez BNP Paribas Fortis: après de nombreuses spéculations concernant le poste de président du conseil d’administration, Herman Daems, qui fête ses 74 ans en 2020, va prolonger son mandat quatre années de plus. Il était arrivé à la tête de la plus grosse banque du royaume en 2009, lorsque le groupe français BNP Paribas en a pris les commandes. Le physicien et économiste de formation est maintenant censé piloter l'établissement jusqu'en 2024.