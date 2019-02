"Heureusement qu'on a transformé ING Belgique" (Van Den Eynden)

Que peut faire une banque quand les taux d’intérêt de référence végètent au plancher, quand la croissance économique se tasse et quand, par-dessus le marché, les Bourses connaissent une mauvaise passe? Il n’y a pas trente-six solutions. Vous pouvez (tenter de) faire plus de volumes (si la marge baisse, octroyer plus de crédits permet de compenser) mais, à part cela, il vous reste à réduire vos coûts .

Incertitude

"Heureusement qu’on a fait cette transformation , affirme d’ailleurs Erik Van Den Eynden, CEO d’ING Belgique. Avec les taux qui restent sous pression, avec l’incertitude qui règne aujourd’hui sur les marchés et du côté des entreprises qui sont plus prudentes dans leurs investissements, il était très important de nous transformer pour améliorer notre efficacité."

La transformation est largement derrière à présent, du moins pour ce qui concerne la réduction et la réaffectation des effectifs. Depuis l’annonce du Big Bang, il y a un peu plus de deux ans, 1.660 personnes ont quitté la banque, dont 772 départs anticipés pour des collaborateurs de 55 ans et plus, et 392 licenciements. Dans le même temps, 4.500 personnes ont changé de fonction et la banque a recruté quelque 1.000 personnes.