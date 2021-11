Hugo Lasat, CEO de Degroof Petercam: "Je ne vais surtout pas essayer d’imiter quelqu’un"

Hugo Lasat, le nouveau n°1 de Degroof Petercam, n'a pas vraiment de modèle en tant que CEO. "Mais si je devais citer deux personnes inspirantes, ce serait Ana Botin et Al Gore". En matière de banque privée, il veut croître partout en Belgique, et pas seulement en Flandre.

Depuis le mois dernier, Hugo Lasat, 57 ans, qui était en charge de Degroof Petercam Asset Management, a remplacé Bruno Colmant à la tête du groupe. C'est la première fois qu'il s'exprime en tant que CEO. Ce Bruxellois néerlandophone, parfait bilingue, a accumulé plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Il veut améliorer l'image de la banque auprès des jeunes. "Je veux que nous soyons dans le top 3 des noms que les jeunes diplômés mentionnent spontanément dans les métiers de la finance".

Comment se déroule la transition avec Bruno Colmant à la tête de la banque?

Cela se passe très bien. Sur le plan personnel, Bruno et moi, nous nous connaissons en réalité depuis très longtemps. Cela remonte à septembre 1986 chez le consultant Arthur Andersen. Je venais à peine d’y arriver et je me trouvais devant la machine à café. Et quelqu’un m’a apostrophé en me demandant ce que je faisais là. "Je prends un café", ai-je tout simplement répondu. Et cette personne m’a souhaité bonne chance pour la suite de ma carrière. C’était Bruno Colmant qui était arrivé chez Arthur Andersen une ou deux années auparavant. Depuis lors, il a fait son chemin et j’ai fait le mien. Nous nous sommes parfois croisés dans nos carrières et nous sommes retrouvés ici chez Degroof Petercam. J’ai la chance de lui succéder et je pense que le département private banking est très heureux de l’avoir comme pilote.

Comment s’est déroulée votre nomination et en particulier le processus d’approbation avec le régulateur du secteur bancaire, la BCE?

Ce processus d’approbation est très sérieux, il faut s’y préparer. Quand votre nom circule mais que la nomination n’est pas encore définitive, cela donne quand même une sorte de stress (rires).

Ma candidature en tant que CEO est venue assez naturellement. Cela ne faisait pas vraiment partie d’un plan de carrière.

Ma candidature en tant que CEO est venue assez naturellement. Cela ne faisait pas vraiment partie d’un plan de carrière. J’étais heureux à la tête de Degroof Petercam Asset Management (DPAM) qui connaît un beau développement et qui est une marque reconnue au niveau international. Puis est arrivé un nouveau président du conseil d’administration, Gilles Samyn, avec lequel j’ai eu l’occasion d’échanger des vues sur la banque. Bruno Colmant a ensuite clairement annoncé son intention de se concentrer sur la banque privée. C’était l’opportunité de se porter candidat à la direction de la banque et d’y développer les quatre métiers que sont le private banking, l’asset management, la banque d’investissement (corporate finance), et aussi les services liés à la gestion de fonds. Je constate que les autres banques veulent se développer dans ces quatre métiers. Pour notre part, nous les avons déjà sous un même toit et ceci de façon relativement intégrée. Nous avons la chance d’avoir une position assez unique en la matière, il existe peu de groupes qui nous ressemblent au niveau européen. Nous sommes par ailleurs indépendants avec un actionnariat lié à des familles qui sont présentes depuis assez longtemps dans le capital. Toutes ces raisons m’ont incité à me porter candidat.

CV Express Né à Etterbeek le 5 août 1964. Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et d’un "master after master" en finance de la KU Leuven (campus de Bruxelles). Démarre sa carrière en 1986 chez Arthur Andersen avant de passer à la Bacob et chez AG Asset Management. Ensuite Banque Paribas Belgique, groupe Dexia et Amonis (CEO). 2011: il rejoint Petercam en tant qu’associé et responsable de Petercam Institutional Asset Management. 2016: il prend la tête de Degroof Petercam Asset Management (DPAM). Octobre 2021 : CEO de Degroof Petercam.

Sous la pression de la Banque nationale de Belgique (BNB), la banque avait été obligée de scruter des milliers de comptes, afin de s'assurer de l'origine des fonds et de respecter toutes les procédures anti-blanchiment. Tout cela est-il derrière vous ? Et comment se portent aujourd’hui les relations avec les régulateurs?

C’est vrai, la banque a passé des moments difficiles, surtout en 2019. Mais Bruno Colmant a effectué un job considérable avec le comité direction. Je pense que tous ces problèmes appartiennent au passé. Et ma perception est que notre relation avec les régulateurs est bonne. À titre personnel, j’ai toujours estimé qu’il était important d’avoir une relation transparente avec les régulateurs. Cela fait partie des règles du jeu.

Quels seront vos défis les plus importants?

Les défis sont nombreux: s’adapter au changement de comportement des clients, procéder aux développements technologiques au sein de la banque, s’adapter au cadre réglementaire… Je veux surtout gérer et développer ce groupe. En matière de banque privée, nous voulons croître partout, et pas seulement en Flandre. Oui, je veux croître à Courtrai, mais aussi à Liège et Paris. Oui, je veux croître à Anvers et Gand mais aussi à Namur, Bruxelles et au Luxembourg. Pour atteindre nos buts, il faut aussi continuer à attirer des talents au sein de la banque.

Le métier de banquier, qui a subi pas mal de critiques, attire-t-il encore les jeunes?

L’industrie de la finance semble effectivement moins attractive qu’il y a vingt ans. Alors je ne sais pas si les jeunes veulent travailler dans une banque traditionnelle, mais je peux vous dire que Bruno Colmant et moi, nous donnons cours à l’université. Et le nombre d’étudiants qui veulent travailler chez Degroof Petercam est très important. Nous avons récemment publié une offre d’emploi pour un poste d’analyste financier. Nous avons reçu 300 CV. Les métiers que l’on exerce attirent encore les jeunes. D’ailleurs, je veux que nous soyons dans le top 3 des noms que les jeunes diplômés mentionnent spontanément dans les métiers de la finance. La même ambition vaut aussi pour les clients. Pour moi, l’accompagnement des entrepreneurs, des familles et des institutionnels, c’est cela qui rend notre métier passionnant. En réalité, ce n’est pas vraiment un métier de banquier, c’est un métier d’accompagnement.

Lire aussi Hugo Lasat, un parcours sous le signe des fusions

Comment sont vos relations avec Gilles Samyn, le président du conseil d’administration, qui fut le bras droit d’Albert Frère?

J’ai une admiration pour son parcours qui est franchement impressionnant. Une des conditions du succès dans toute entreprise est l’étroite collaboration entre un président du conseil et le CEO. Je n’occupe ce siège que depuis peu de temps, mais je trouve que la collaboration et le niveau de confiance sont très bons. Même si on peut parfois avoir des désaccords, plus un conseil d’administration connaît les métiers et les rouages du groupe, mieux c’est.

J’aime bien l’indépendance intellectuelle. Parfois, on m’a d’ailleurs reproché cette indépendance.

Quel sera votre type de management? Avez-vous un modèle en tant que CEO?

Je ne vais surtout pas essayer d’imiter quelqu’un (rires). Je ne vais pas changer de style. Je veux rester 'people oriented', afin de travailler avec les équipes, sans excès de hiérarchie. Je vais essayer d’une certaine manière d’être inspirant, de montrer la voie à suivre. J’aime bien l’indépendance intellectuelle. Parfois, on m’a d’ailleurs reproché cette indépendance. Mais il est important d’écouter les différents points de vue, surtout dans une institution comme la nôtre où ce sont les hommes et les femmes qui font la différence et créent de la valeur.

Je n’ai pas vraiment de modèle de CEO, mais si je devais citer deux personnes inspirantes, il y a tout d’abord Ana Botin du groupe Santander, qui a combiné la gestion financière d’un grand groupe international et la mise en place de critères de durabilité. C’est aussi une femme d’influence dont la parole est écoutée dans les cénacles internationaux. Il y a ensuite Al Gore, que j’ai eu l’occasion de rencontrer un jour à Luxembourg, et qui en 2005 était déjà la pointe du combat contre le réchauffement climatique. Il n’était pas un précurseur en la matière mais était déjà très engagé. Au passage, et c’est un lien intéressant avec mon métier, il a aussi créé une société de gestion. C’est quelqu'un d’impressionnant.

En tant que banquier, il faut surtout rester authentique et ne pas faire de la durabilité un concept de marketing.

Vous citez les problèmes de durabilité, de la lutte contre le réchauffement. Les banques ne font-elles pas du "greenwashing"?

En tant que banquier, il faut surtout rester authentique et ne pas faire de la durabilité un concept de marketing. Pour ma part, c’est un sujet qui m’interpelle depuis de nombreuses années. Le secteur financier a un rôle à jouer en la matière. Réaliser un objectif financier et un objectif durable, cela va désormais main dans la main. Être durable offre des opportunités, on le voit bien en matière de gestion de fonds. Mais, à plus long terme, il faut peut-être éviter une trop grande concentration de l’investissement dans les mêmes secteurs et les mêmes valeurs. Car cela pourrait créer certains risques.

Comment seront les résultats de la banque cette année?