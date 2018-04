ING Belgique a versé 720 millions d'euros de dividende à sa maison mère

La banque belge avait versé à son propriétaire néerlandais 1,7 milliard d’euros en 2013, puis 1,2 milliard en 2014 et encore 1,7 milliard d’euros en 2015. Mais en 2016, la filiale avait interrompu le fil de ces remontées de cash vers les Pays-Bas , au moment d’enclencher une restructuration massive , entraînant la suppression de plus de 3.000 emplois d’ici 2021, soit un job sur trois. Ce n’était donc que temporaire puisque voici déjà le retour du dividende belge.

Il est vrai que la filiale belge avait aussi pris dans ses comptes 2016 une provision de 615 millions d’euros pour couvrir le coût de sa restructuration, et prévoyait également d’investir massivement (450 millions d’euros, à charge de la Belgique et des Pays-Bas), en particulier pour mettre au point une nouvelle plateforme IT commune aux deux pays.