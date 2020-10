ING Belgique passe au taux négatif pour ses clients fortunés

ING Belgique va introduire, le 1 er janvier, les taux négatifs sur les dépôts des clients particuliers et entreprises détenant plus d'un million d'euros . La mesure est déjà d'application aux Pays-Bas depuis avril.

Fin des comptes réglementés?

Le compte d'épargne réglementé vit, lui aussi, une petite révolution. Certaines banques proposent à leurs clients particuliers de renoncer aux comptes d’épargne réglementés au profit de comptes non réglementés. C'est le cas, notamment, de la banque Triodos. Les principales conséquences de ce changement sont la perception d’un précompte de 30% sur les intérêts et la possibilité pour la banque d’appliquer un taux inférieur à 0,11% et même négatif si elle le souhaite.