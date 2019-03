ING cité dans une nouvelle affaire de blanchiment. L'action souffre

Selon le rapport de l'OCCRP, les transactions douteuses provenaient de Troika Dialog , un temps la plus grande banque privée d'investissement russe rachetée en 2011 par Sberbank. Les opérations impliquaient des banques lituaniennes , utilisées pour faire transiter les fonds vers des banques, entre autres, aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne . Le magazine néerlandais Groene Amsterdammer, qui fait partie du collectif OCCRP, écrit qu'ING, ABN Amro et Rabobank ont facilité plusieurs centaines de millions d'euros de paiements douteux .

Sont aussi cités par le collectif de presse les Deutsche Bank et Citigroup . Lundi, la chaîne de télévision finlandaise publique Yle annonçait que Nordea , la plus grande banque de Scandinavie, avait traité pour 700 millions d'euros de transactions suspectes en lien avec la Russie entre 2005 et 2017. Les autorités de supervision financière suédoises et estoniennes ont ouvert le mois dernier une enquête conjointe après une information de presse associant la banque suédoise Swedbank au scandale de blanchiment d'argent dans la Baltique. La banque danoise Danske Bank fait elle l'objet d'une enquête dans cinq pays sur plus de 200 milliards d'euros de paiements suspects en provenance de Russie, d'États de l'ex-Union soviétique et d'ailleurs qui auraient été transférés par l'intermédiaire de sa branche estonienne.