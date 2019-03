ING demande de la patience dans la gestion du dossier anti-blanchiment

Ainsi, un dossier impliquant les banques russe et lituanienne Troika Bank et Unko Bankas semble avoir d’autres ramifications que suspectées au départ. S’y ajoute le fait que plus tôt dans le mois, la Banque d’Italie (banque centrale italienne) a tapé sur les doigts d’ING, estimant que pendant des années, le groupe n’avait pas pris suffisamment de mesures pour respecter la législation contre le blanchiment d’argent . Tant qu’ING n’aura pas mis de l’ordre dans ses affaires, elle ne pourra plus accepter de nouveaux clients en Italie. Et selon les médias, le groupe pourrait faire l’objet d’une nouvelle enquête judiciaire en Italie.

2.500 collaborateurs mobilisés

Depuis qu’en 2016 la justice néerlandaise a demandé à ING de mettre en place un plan d’action pour améliorer sa supervision interne et respecter plus rigoureusement la législation, le CEO Ralph Hamers s’est mis au travail. "Nous n’avons pas attendu pour remédier aux problèmes. Mais ce programme doit être mis en œuvre dans 40 pays, ce qui prend du temps."

En plus d’un certain nombre de changements structurels, entre autres sur le plan de la gestion des risques et du suivi de certains processus, ING compte sur l’amélioration des procédures pour vérifier l’identité de ses clients. Pour cette procédure baptisée "Know your customer", le groupe fait appel à 2.500 collaborateurs qui doivent analyser 8 milliards de transactions par an.