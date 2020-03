ING envisage de céder ses activités turques

Nous avons des milliers de collaborateurs en Turquie et des millions de clients. Nous voulons continuer de les servir au mieux.

Pressions d'Erdogan et nouvelles lois

Dans le chef d'ING on refuse de commenter la rumeur. "Nous avons des milliers de collaborateurs en Turquie et des millions de clients. Nous voulons continuer de les servir au mieux", indique un porte-parole. Il ajoute que la Turquie n'est certes pas le marché le plus important, mais qu'il n'est pas négligeable. Le pays reste considéré comme un marché de croissance tant au niveau économique que de la clientèle.