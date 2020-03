ING et KBC suspendent leur politique de dividende

À la demande de la BCE, les banques européennes mettent entre parenthèses leur politique de dividende. C'est déjà le cas de KBC, d'ING et de Rabobank.

KBC revoit sa politique de dividende. Le bancassureur répond de la sorte à la recommandation de la Banque centrale européenne . Vendredi, la BCE a demandé, en effet, que les établissements de crédit ne versent pas de dividendes au moins jusqu'au 1er octobre et ne prennent aucun engagement en matière de dividendes pour les exercices 2019 et 2020. Le rachat d'actions en vue de rémunérer les actionnaires est aussi déconseillé.

Fin du rachat d'actions

Pour l'heure, le groupe ne dit pas encore si le versement de ce dividende final sera purement et simplement annulé ou s'il sera reporté . La décision sera prise en octobre prochain.

Solidité avérée

"Nous estimons que les institutions financières doivent aussi faire preuve de solidarité et nous voulons prendre nos responsabilités pour aider à résoudre la crise", indique Johan Thijs dans un communiqué. Le CEO du groupe ajoute: "Comme toujours, nous adoptons une position très prudente et conservatrice, même si nos solides positions en matière de capitaux et de liquidités nous permettent de faire face à des scénarios extrêmes."