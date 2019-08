ING et la BEI dégagent 400 millions pour des investissements durables

ING et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont annoncé la mise à disposition d'une somme de 400 millions d'euors destinée à financer des entreprises basées au Benelux. Celles-ci seront sélectionnées en fonction de leurs investissements durables et bénéficieront d'un taux avantageux.

La BEI et ING ont noué un accord par lequel la première octroie un prêt de 200 millions d'euros à la seconde à un tarification avantageuse. La banque commerciale y ajoutera elle-même 200 millions de fonds issus du programme de prêt à l'appui du développement durable. La somme totale sera distribuée en crédit à ses clients dans le Benelux à "une tarification avantageuse".

"Nous permettons aux entreprises de bénéficier non seulement d’une offre élargie de financements, mais aussi du taux d’intérêt avantageux appliqué par la BEI qui, grâce à sa note de crédit AAA, peut proposer des prêts à des conditions plus intéressantes", explique Heinz Olbers, directeur chargé du Benelux à la BEI. Les entreprises choisies bénéficieront d'une réduction de taux d'intérêt de 0,3%.

Dès septembre

Les prêts seront notamment octroyés aux investissements destinés à la transition entre les sources d'énergie fossile et le renouvellable, aux bâtiments à haute efficacité énergétique ou encore à l'économie circulaire.

Le programme sera lancé dès le mois de septembre et sera également réparti entre les entreprises belges et luxembourgeoises d'une part et les sociétés néerlandaises d'autre part. L'investissement maximum pour un même projet est plafonné à 25 millions d'euros.