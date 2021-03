ING investit dans l’IA pour prédire les défauts de paiements

Depuis un an, le risque de crédit figure parmi les principaux indicateurs scrutés par les investisseurs et les superviseurs. Face à la récession provoquée par la pandémie, il est crucial pour les banques d’anticiper les potentiels défauts au mieux possible. "Les modèles qu’utilisent les banques ne sont plus à jour, alors que chez Flowcast, nous sommes en mesure de suivre la situation en temps réel. Nous adaptons nos algorithmes aux mesures de soutien ainsi qu’à la législation du pays où la banque opère", explique Ken So, le fondateur de la start-up.