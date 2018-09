ING rappelé à l'ordre par son ministre

Le versement de 775 millions d'euros, qu'a accepté de payer ING pour clore un litige lié à un manquement en matière de lutte contre le blanchiment et autres malversations , ne semble guère rassurer les autorités néerlandaises. Selon le "Financieele Dagblad", Hans Wijers, le président du conseil d'administration du groupe bancaire, est ainsi invité à s'expliquer auprès du ministre des Finances, Wopke Hoekstra. Pourquoi lui et pas le CEO? Hoekstra considère qu'au titre de président du conseil, il apparaît comme le responsable final de cette affaire définie par le ministre comme "trés sérieuse vu que des faits punissables ont été reconnus" .

Wopke Hoekstra considère cette affaire comme un nouveau coup de canif dans le contrat de confiance nécessaire entre l'épargnant et les banques. Il s'est déjà entretenu mercredi avec la Banque centrale néerlandaise (DNB), le régulateur, afin d'avoir davantage de vision sur le plan de redressement rédigé par la banque dans le but d'éviter à l'avenir de tels nouveaux scandales. Le quotidien croit toutefois savoir que le ministre envisage des mesures supplémentaires à l'égard de l'ensemble du secteur du bancaire; et ce avec l'intention d'avoir un regard plus attentif sur les établissements financiers du pays.