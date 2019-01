ING réduit les bonus de ses salariés

ING ne respecte pas les règles pour lutter contre le blanchiment d'argent. La banque se fait taper sur les doigts et verse une grosse amende. Et au final, ce sont les bonus des salariés qui passent à la moulinette, lit-on dans le Financieele Dagblad.

Le groupe a en effet annoncé à ses salariés que les bonus seraient cette année "significativement réduits". L'ampleur de la réduction n'a, elle, pas été précisée. Le porte-parole du groupe indique tout au plus ne pas s'attendre à primes réduites de moitié par rapport à 2017. A l'époque, le groupe bancaire avait versé 403 millions d'euros de primes.

Lire plus

Selon ING , les réductions des bonus seront adaptées au statut de la personne et à sa fonction . L'amende n'aura donc pas d'impact qu'à la direction générale de la banque. "Vous gagnez en équipe, mais vous perdez aussi en équipe", ajoute le porte-parole.

"Les salariés seniors seront plus durement touchés que les juniors. Les effets les plus forts se ressentiront dans la banque commerciale où les bonus comptent pour la plus grande partie de l'enveloppe. Les salariés dont la rémunération variable est actée dans une convention collective ne seront pas affectés."