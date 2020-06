ING réduit les honoraires et le temps de travail de 700 consultants

Tout d'abord, elle limite les prestations des externes à quatre jours et demi par semaine maximum , sans possibilité de prester des heures supplémentaires. Ensuite, elle impose cinq semaines de congé à ceux-ci au cours du second semestre. Enfin, la banque réduit la rémunération de ces consultants de 20% . Ces trois mesures seront en vigueur du 1er juillet prochain au 31 décembre.

Mesures difficiles

Ces dispositions frappent indistinctement tous les conseils collaborant avec ING , qui sont actuellement quelque 700 , ce qui va inévitablement ralentir l'aboutissement de plusieurs projets. Le plus emblématique de ceux-ci est certainement "Unite Be+Nl" qui devait intégrer les entités néerlandaise et belge du groupe au sein d'une seule plateforme.

Les "petits" sans défense

La nouvelle a évidemment fait grincer quelques dents parmi ces cabinets. "C'est hallucinant! Nous travaillons avec les quatre grandes banques belges et c'est la seule qui agit de la sorte ", fulmine un consultant. "Certains projets doivent déjà être menés en sous-effectif", explique-t-il. "Ils sont parfois planifiés de longue date et on va maintenant les déprioritiser sans même demander l'avis du manager responsable en interne."

Si les quatre mastodontes de l'audit et du conseil que sont Deloitte, EY, KPMG et PwC auront peu de problèmes à poursuivre leurs activités dans ce cadre, il en va tout autrement des plus petites structures, qui ont subi de plein fouet les conséquences du confinement sur leurs activités. Celles-ci n'entendent d'ailleurs pas céder aussi facilement. "C'est une démarche très cavalière", tonne un autre conseil. "Les petits cabinets ont moins de possibilités de se défendre, et cela peut représenter un gros manque à gagner pour certains indépendants dont les tarifs n'ont pas grand-chose à voir avec ceux que peut appliquer le Big Four."