ING revoit sa politique de dividende et coupe dans ses effectifs

La moitié des bénéfices sous-jacents seront affectés aux dividendes ou au rachat d'actions. Le groupe va supprimer 1.000 postes dans le monde, mais on ignore si la Belgique sera affectée.

Les grandes institutions bancaires européennes et américaines ont affiché des performances meilleures qu'escompté au cours du troisième trimestre et les appels du pied à l'attention des superviseurs se multiplient afin de relancer la rétribution des actionnaires qui a été mise entre parenthèses par la crise sanitaire et économique.