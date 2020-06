ING s'est trouvé un nouveau CEO

ING a trouvé un successeur à son directeur général Ralph Hamers , qui quitte le groupe pour diriger le banque suisse UBS . Membre du comité exécutif et "chief risk officer", Steven van Rijswijk le remplacera à partir du 1 er juillet en tant que CEO et président du comité exécutif.

Âgé d’une cinquantaine d’années et de nationalité néerlandaise, l’heureux élu est issu du sérail.

Le nouveau CEO a rejoint le groupe bancaire batave en 1995 et a occupé des positions variées au sein de l'institution dans des départements comme les fusions et acquisitions et les marchés actions, entre autres. En 2012, il a été désigné comme responsable des clients corporate. Il a rejoint le comité exécutif de l’établissement en 2017.