ING se jette dans la guerre des prix pour attirer les jeunes et petits investisseurs

Il n’a pas fallu attendre plus de six mois après le lancement de l’app boursière de Belfius pour voir ING Belgique chercher à son tour à satisfaire les besoins du petit investisseur autonome. En appliquant des frais de transaction au plancher, la banque vise surtout le segment en forte croissance des jeunes investisseurs.

La nouvelle plateforme d’investissement en ligne que la banque ING Belgique a lancée récemment, à savoir Self Invest, entend faciliter les opérations d’investissement des jeunes et petits clients. Le nouvel outil de la quatrième banque du pays est accessible aussi bien sur l’app d’ING que sur son site web.

"Nous observons un groupe croissant de jeunes clients qui veulent investir par eux-mêmes. Ils veulent souvent entrer en bourse en y plaçant de très petits montants." Erik Hagreis Responsable des services d’investissement chez ING Belgique

"La majeure partie de nos clients nous demandent des conseils de placement, précise Erik Hagreis, responsable des services d’investissement chez ING Belgique. Mais nous observons un groupe croissant de jeunes clients qui veulent investir par eux-mêmes. Ils veulent souvent entrer en bourse en y plaçant de très petits montants."

Pour répondre à cette demande en plein boom, ING Belgique a sabré dans ses frais de transaction. Ainsi, pour un ordre passé sur Euronext Bruxelles, Amsterdam ou Paris, ING applique des frais minimum de 1 euro, alors qu’une même transaction effectuée par le biais d’un courtier se verra grevée d’une commission de 0,35% du montant investi.

1 € frais minimum ING Belgique a réduit à 1 euro la commission minimum pour les transactions sur Euronext.

"Une personne qui, par exemple, veut investir 100 euros dans une action belge, paie 1 euro. Pour un montant d’investissement de 500 euros, les frais passent à 1,75 euro", calcule Jan Van Roy, personal banker d’ING Belgique. "Chez de nombreux autres courtiers en ligne, les frais pour de tels ordres peuvent démarrer à 7 euros." Pour les ordres passés sur les bourses américaines ou d’autres marchés d’actions, la commission de courtage n’est que de 0,5%, avec également un minimum de 1 euro.

Prix cassés

ING Belgique se profile ainsi surtout comme le banquier low cost pour les petits ordres de bourse. À titre de comparaison, sur la plateforme Belfius, Re=Bel, l’investisseur paie 3 euros de frais par ordre jusqu’à 2.500 euros d’investissement. Bolero, la filiale de KBC, ainsi que Keytrade et MeDirect facturent 7,50 euros pour des transactions similaires. Saxo Bank (ex-BinckBank Belgique) facture, de son côté 7,25 euros. Les opérateurs étrangers tels que Degiro (2 euros) ou la plateforme mobile Bux restent cependant encore les moins chers pour ce type de transactions.

La nouvelle stratégie d’ING Belgique à l’égard des petits investisseurs autonomes peut surprendre à première vue. Elle ne jugeait pas rentable, jusqu'à récemment, de leur proposer de meilleurs services. Mais les conditions de marché ont changé. La progression constante des marchés d’actions incite de plus en plus de Belges, et surtout des jeunes, à y investir, en vue d’obtenir un meilleur rendement pour leur épargne, très mal rémunérée et mangée par l’inflation.

Cette évolution n’est pas pour déplaire aux grandes banques qui déplorent de voir les Belges loger autant de liquidités sur leur carnet d’épargne. Elles les incitent donc à investir dans des produits d’investissement, synonymes pour elles de commissions.

Le service Self Invest d’ING Belgique permet d’investir en actions individuelles, mais également en fonds et trackers. ING encourage tous ses clients-investisseurs à passer sur cette nouvelle plateforme pour y profiter de tarifs plus favorables.

Popularité croissante

La popularité des investissements boursiers se retrouve dans les chiffres annuels des principales plateformes. Ainsi, Re=Bel comptait déjà, six mois après son lancement en juillet, 35.000 nouveaux clients. Même constat du côté de Saxo Bank et Bolero.