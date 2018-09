ING solde un litige aux Pays-Bas pour quelque 800 millions d'euros

Concrètement, le ministère public reproche à ING d'avoir violé la législation néerlandaise en matière de prévention du blanchiment et de financement du terrorisme, et ce "de manière structurelle et pendant des années". Le groupe n'a ainsi pas su empêcher que les comptes de ses clients soient utilisés pour du blanchiment. L'enquête porte sur la période 2010-2016.