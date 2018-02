ING sous la curatelle de la justice et du fisc aux Pays-Bas

L'étau de la justice se resserre autour d'ING. Dans de sales draps pour être impliquée dan s plusieurs affaires de corruption et blanchiment d’argent , comme elle a révélé, la banque néerlandaise est plus que jamais sous la coupe du parquet et du fisc néerlandais.

Il y a aussi l'affaire Dos Santos mettant en cause le blanchiment d'argent sale lié au secteur des casinos dans les Antilles. La bonne foi d'ING pour dénoncer des transactions à temps serait notamment mise en cause. Autre dossier à charge: le réseau organisé d'évasion et fraude fiscale à partir d'un trust financier opaque établi à Amsterdam et dont auraient bénéficié des dizaines d'entreprises européennes.