ING supprime un emploi sur dix dans sa banque privée néerlandaise

Face à la faiblesse des taux, une réglementation de plus en plus sévère et une concurrence accrue, le groupe ING sabre dans sa division de banque privée. Selon le "Financieel Dagblad" quelque 60 des 600 emplois sont appelés à disparaître aux Pays-Bas. La banque explique qu'elle va ainsi davantage automatiser et centraliser ses tâches administratives.