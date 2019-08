"Il est temps d'envisager un taux de 0% pour l'épargne"

Erik Van Den Eynden, le CEO d'ING Belgique, estime que le minimum légal de 0,11% applicable aux comptes d'épargne n'est plus tenable aujourd'hui. "Un taux de 0,11% n'a plus de sens, il est temps de parler de taux nuls."

"Le contexte a changé, le taux minimum de 0,11% n'a plus de sens aujourd'hui."

Ce n'est (vraiment) pas la première fois qu'un CEO de banque souligne la difficulté de rémunérer les carnets de dépôts à 0,11% dans un contexte de taux directeurs négatifs. Jusqu'ici, la réponse politique était "no way", on ne touche pas au 0,11%.