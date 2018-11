"Il y aura un jour une croissance plus rapide en Wallonie qu'ailleurs"

L’encours des crédits hypothécaires a ainsi progressé de 50% à 3,9 milliards d’euros, celui des crédits professionnels de 35% à 4,2 milliards d’euros. Est-ce à dire que CBC s’est montrée agressive sur les tarifs? "Non, nous ne sommes certainement pas des casseurs de prix. En crédits hypothécaires par exemple, notre production 2018 sera la même qu’en 2017 mais avec 0,3% de marge en moins, en moyenne. Autant dire que ce n’est pas le moment d’attaquer le marché. Non, ce qui est vrai, c’est que nous sommes plus efficaces commercialement" , estime le CEO.

"Le climat est très bon"

Et cette économie wallonne, comment le banquier la voit-il? "D’abord ce qui est frappant en Wallonie, c’est que c’est une économie très hétérogène. Il y a des endroits qui vont très bien, d’autres où c’est plus difficile. Ensuite, depuis deux, trois ans, le niveau de croissance est comparable à ce que connaît la Flandre, même si on démarre de beaucoup plus bas. De plus en plus, notre croissance suit celle des pays limitrophes, ce qui démontre un dynamisme, notamment à l’export. Il y a un très bon climat: il y a beaucoup d’investissements, de pôles de recherche (Sart Tilman, Gosselies, etc.), ça tourne bien."