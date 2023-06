Isabel Schnabel (BCE): "Nous risquons de connaître plus souvent des périodes de fortes hausses des prix alimentaires"

Isabel Schnabel, l'un des principaux membres du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), estime que la lutte contre l'inflation n'entraînera pas de récession. Dans une interview exclusive, elle se projette également dans un avenir caractérisé par une "inflation structurellement plus élevée" et une BCE qui devrait "communiquer de manière plus transparente" sur ses prévisions imparfaites.