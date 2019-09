"J'espère que l'impact sur le personnel de KBC sera minimum, mais on verra..."

Le bancassureur KBC tient ce mercredi un conseil d'entreprise extraordinaire. On y craint l'annonce de pertes d'emplois.

"C'est clair qu'il y a une grande inquiétude au niveau du personnel", a déclaré Marten Dedeyne, responsable national du secteur bancaire pour la CGSLB. "On sait déjà depuis des mois que KBC fait un exercice très concret concernant l'efficacité au sein de la banque. Je pense que certaines mesures seront annoncées aujourd'hui et j'espère que l'impact sur le personnel sera minimum, mais on verra..."