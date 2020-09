Jane Fraser, première femme à diriger une grande banque américaine

Le patron de Citi a annoncé son départ à la retraite au mois de février prochain. Il sera remplacé par Jane Fraser, qui deviendra ainsi la première CEO d'une grande banque US.

Il y a du changement à la tête de Citigroup, et celui-ci s'annonce historique. Jane Fraser est en passe de devenir la première femme à diriger une grande banque américaine après l'annonce du départ à la retraite de l'actuel dirigeant Michael Corbat. Présente dans les effectifs de Citigroup depuis 2004, elle a notamment dirigé les activités de la banque en Amérique latine. Elle dirige actuellement la division de banque de détail, précise un communiqué de la banque.

Michael Corbat lui cèdera son siège de CEO en février 2021 après huit années de bons et loyaux services à la tête de Citigroup, et 37 ans de présence dans la banque. Un vent de nouveauté qui a commencé à souffler depuis l'an dernier. Jamie Forese, le président de Citigroup à l'époque, avait alors annoncé partir à la retraite après trois décennies à la banque... Un départ qui a lui même suivi celui du directeur financier de longue date et de deux directeurs régionaux.

"Je travaille avec Jane depuis de nombreuses années et je suis fier qu'elle me succède", a déclaré M. Corbat. "Avec son leadership, son expérience et ses valeurs, je sais qu'elle fera une CEO exceptionnelle".