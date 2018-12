Jean-Paul Votron: "Personne ne mérite d'être démoli comme je l'ai été"

La Justice a annoncé l'abandon des poursuites à l'encontre de sept anciens dirigeants de Fortis, dont Maurice Lippens et Jean-Paul Votron. L'ancien CEO de la banque avait envie de parler. Il se confie à L'Echo.

"Cela fait un bail, dites donc!" Comme il y a dix ans, lorsqu’il était CEO de Fortis, Jean-Paul Votron nous accueille avec énergie, ce vendredi matin. Il a l’air en forme, à en juger par sa poignée de mains qui, aujourd’hui comme hier, vous broie quelques phalanges.

La veille, la Justice a annoncé l’abandon prochain des poursuites à l’encontre de sept dirigeants de Fortis, dont lui. On l’a appelé pour voir s’il avait envie de parler. Il a dit oui.

Vue en plein écran ©Saskia Vanderstichele

À quoi ressemble votre vie depuis 10 ans?

Avant de quitter Fortis (il a été remercié en juillet 2008, NDLR), j’ai bossé pendant 35 ans. Des jobs intensifs, ma famille et moi avons déménagé 19 fois. Quand est arrivée l’affaire et qu’on m’a demandé de partir, j’ai opté pour une vie que je n’avais pas eue jusque-là, axée sur la famille, les amis, les loisirs. Surtout, j’ai pu souffler. Après être passé par un tel tsunami, vous êtes à ramasser à la petite cuiller. Il faut du temps pour s’en remettre. Juste après, j’ai eu de graves ennuis de santé. Problèmes de cœur. Je ne dis pas que la crise Fortis et mes problèmes cardiaques sont liés, c’était peut-être latent. Mais quand le relâchement est venu, cela a claqué. J’ai mis cinq ans à m’en remettre. Ceci dit, je ne me plains pas. Ce fut une période très dure, mais je la regarde sans aucun sentiment de revanche.

Beaucoup vous en ont voulu, et vous en veulent encore. Il vous faut affronter ces critiques, ces regards…

J’ai été le banquier belge le plus visé dans cette crise qui pourtant touchait toutes les grandes banques. J’ai compris pourquoi plus tard.

Dites-nous?

D’abord Fortis était le groupe financier prédominant. Ensuite, j’étais regardé comme l’Anglo-Saxon chargé de secouer le cocotier.

C’était le cas, non?

Ma mission était de dynamiser cette société, de la mettre en mode croissance, ce que j’ai fait. Dans ces circonstances, vous attirez l’attention. Quand le vent tourne, ce qui était positif devient négatif. On vous reproche ce pour quoi on vous appréciait auparavant. Il y a autre chose que j’ai compris a posteriori. Contrairement aux autres tops banquiers, je n’étais pas du tout connecté aux réseaux belges, ni publics ni privés. Moi, le réseautage, cela n’a jamais été mon truc. Je ne faisais que bosser. Si j’ai fait une erreur dans cette histoire, c’est celle-là: je n’ai pas créé un réseau quand je suis revenu en Belgique pour diriger Fortis.

Cela vous aurait pourtant été utile, non?

Énormément. Quand la crise est arrivée, je me suis retrouvé tout seul et je voyais bien que chez KBC ou Dexia, ils étaient entourés. Cela change tout. Par exemple, je n’étais pas du tout connecté au monde politique. À refaire, je ferais en sorte d’être beaucoup plus en phase avec le monde extérieur.

Au-delà de ce point, vous vouliez dynamiser Fortis. Les mauvaises langues disent que vous l’avez dynamitée. N’avez-vous pas voulu aller trop vite?

Si tel était le cas, j’aurais souhaité qu’on me le dise. Mais on ne me l’a jamais dit. Tout le monde se montrait très satisfait des résultats. Dans une entreprise, le CEO est très contrôlé, que ce soit en interne, mais aussi en externe, par les auditeurs, les régulateurs, les actionnaires, le politique, les clients. Jusqu’à mon départ de Fortis, on ne m’a jamais fait la moindre critique. Ni sur ma manière d’opérer ni sur la communication.

Votre communication sur les risques encourus par Fortis a-t-elle toujours été correcte?

La communication faisait l’objet de contrôles très rigoureux par des experts en interne et en externe (y compris par le régulateur) et était approuvée par le conseil d’administration. Nous avons communiqué de toute bonne foi, il n’a jamais été question de mentir. Et même si j’avais voulu, cela aurait été impossible, vu tous ces contrôles. Ce n’est qu’a posteriori que l’on s’est mis à spéculer: il aurait dû dire ceci, il aurait dû dire cela autrement, etc. On a construit une histoire après coup, il fallait trouver des coupables. Or la Justice a fait son travail pendant des années et elle n’a rien trouvé de probant contre nous. Pourquoi? Parce qu’on a travaillé honnêtement, dans des circonstances extrêmement difficiles. Je n’ai vu personne essayer de tromper ou de frauder. Si la Justice avait trouvé le moindre fait prouvant que nous avons volontairement commis un acte délictueux, il y a longtemps que les procès auraient eu lieu. J’entends dire que la Justice n’a pas fonctionné. Ce n’est pas vrai, elle a fait son boulot, de manière longue et réfléchie, et elle a tiré ses conclusions. La Justice peut arriver à des conclusions qui ne plaisent pas au public, il faut pouvoir l’admettre.

Quand le parquet a annoncé l’abandon des poursuites, vous vous êtes dit "ouf"?

Non, absolument pas.

Vous aviez envie d’un procès?

Depuis 2008, ce sont dix ans de ma vie professionnelle et personnelle qui ont été saccagés. Aujourd’hui, la présomption d’innocence n’existe plus. Quand vous êtes inculpé, vous êtes coupable. Je n’ai pas eu l’occasion de me défendre. Un procès m’aurait au moins permis d’avoir la parole, d’expliquer que j’ai fait honnêtement mon job. Par voie de presse, c’était peine perdue: mon capital sympathie étant nul, j’étais mort quoi que je dise. Ceci dit, la Justice a fait son travail et a conclu ce qu’elle a estimé devoir conclure.

Votre vie a été saccagée, dites-vous. De quelle manière?

Un, je n’ai plus pu exercer la moindre fonction. Deux, on en a bavé ma femme, mes enfants et moi. Tous les jours, il y a eu des critiques. Heureusement, on a été assez costauds pour faire face. L’avantage… (rires), c’est que cela permet de réduire votre carnet d’adresses des deux tiers. Le tiers restant, ce sont les vraies relations, les amis. J’ai complètement coupé les fils avec les milieux économiques.

Qu’est-ce qui a été le plus dur?

Le soir du 11 juillet 2008, mon chauffeur m’a déposé devant la maison et là, plus rien. Plus personne ne vous appelle, les ponts sont coupés. Le vide. Puis les critiques pleuvent, les fake news aussi. Le pire, c’est quand on a prétendu que j’étais interné dans un hôpital psychiatrique. Personne d’autre n’a été attaqué à ce point.

Maurice Lippens, non?

C’est vrai, Maurice Lippens en a pris pour son grade, lui aussi. Il ne méritait pas cela. Personne ne mérite d’être démoli comme il l’a été et comme je l’ai été.

Revoyez-vous Maurice Lippens et consorts?

Non. Ce n’est plus mon monde.

Et Gilbert Mittler, qui était votre directeur financier?

Ah Gilbert, c’est différent. On se voit toutes les semaines. On est les meilleurs copains du monde et je le défendrai toujours. De toute ma carrière, c’est l’homme le plus dévoué à son entreprise que j’ai rencontré. Je le respecte énormément.

Qu’est-ce qui vous a aidé à vous redresser?

Ma femme, mes enfants, mes amis. Ce sont eux qui m’ont porté. Le sport aussi m’a aidé.

Comment voyez-vous la suite?

J’ai une vie calme et je veux que cela continue. Je m’occupe de ma famille, de mes amis. Je fais du sport. Je donne aussi des conseils et je coache, à titre amical. Mon expérience peut aider. Ce que j’ai vécu n’est pas comique et n’est pas commun.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour sortir du trou?

Je dirais… dix ans.