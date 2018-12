Jean-Paul Votron est "heureux de l'aboutissement" de l'affaire Fortis

L’ex-CEO du groupe Fortis, Jean-Paul Votron, a réagi ce jeudi à l’annonce du prochain abandon des poursuites à son égard et contre six autres dirigeants du groupe de bancassurance démantelé en 2008-2009. "Je suis bien évidemment heureux de cet aboutissement , nous dit celui qui a dirigé Fortis de 2005 à l’été 2008 . Je ne craignais aucunement le procès. Le parquet a fait un travail de longue haleine pour aboutir à ses conclusions. Un procès m’aurait permis de faire la clarté sur mon travail et la situation extrêmement difficile du moment et sur ma bonne foi."

Le mandat de Jean-Paul Votron, homme direct et fonceur formé à l’anglo-saxonne, était de secouer la maison et de la faire grandir. C’est dans ce but que le duo Lippens-Votron s’était lancé, en 2007, dans le rachat pharaonique de la banque néerlandaise ABN Amro, aux côtés de Royal Bank of Scotland et de Santander (71 milliards d’euros, dont 24 à charge de Fortis).