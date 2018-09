Jeroen Piqueur n'échappera pas à la prison

Le fondateur et dirigeant de la banque tombée en faillite, Optima, avait fait appel de la décision du Tribunal correctionnel de Gand: 4 mois de prison et une amende de 1,5 million d'euros pour fraude fiscale. La Cour d'appel confirme les sanctions.

Il espérait pouvoir éviter un retour en prison . Jeroen Piqueur, patron et fondateur de la banque faillie Optima, voit sa peine de 4 mois de prison et son amende de 1,5 million d'euros confirmées par la Cour d'appel de Gand. L'homme, accusé de fraude fiscale à grande échelle, avait été condamné en mai 2017 par le tribunal correctionnel de Gand. Le tribunal avait dans la foulée ordonné la saisie de ses biens (immeubles et véhicules de luxe) pour 2,3 millions d'euros.

On lui reproche concrètement d'avoir entre 2007 et 2013 omis de déclarer les revenus de ses placements au Luxembourg et à Monaco. Des placements opérés via une structure offshore. Pour les années 2006 à 2012, les enquêteurs énoncent un montant de 1,5 million d'euros.