Jeroen Piqueur va-t-il sauver sa villa et celles de ses enfants?

La chute de la banque Optima et de sa branche immobilière, rebaptisée YES, n'est pas sans conséquence sur la sphère privée de son fondateur, Jeroen Piqueur . Il n'est pas encore question de faillite personnelle, mais les créanciers sont nombreux à frapper à la porte.

Le tribunal gantois a répondu à cette question et a indiqué que si la protection contre les créanciers était activée (par le biais de la loi sur la continuité des entreprises), Imaco ne pourrait pas être déclarée en faillite. L'avis du juge, qui il est généralement suivi, ne l'a donc pas été cette fois. Un juge délégué a été désigné pour se prononcer sur la recevabilité et le fond de la demande. Et il l'a donc jugée irrecevable. La demande a été rejetée suite à la "non-conformité des documents aux exigences de la loi" et parce qu'ils donnent "une image incomplète de la situation financière et des mesures correctives prévues".