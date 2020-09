Johan Thijs (KBC): "L’absence de gouvernement représente à elle seule une menace pour notre prospérité"

Pour Johan Thijs, CEO de KBC, les politiciens devraient regarder au-delà de leur arrière-ban pour trouver une solution durable à cette crise. "Il est utopique de croire que la contribution d’une petite minorité suffira. Nous devrons tous faire des sacrifices."

Dans les mois à venir, le travail ne manquera pas chez KBC. Lorsque le bancassureur a annoncé ses résultats semestriels au début du mois d’août, Thijs a laissé entendre que l’impact le plus important de la crise du coronavirus était encore à venir. KBC, qui a déjà provisionné 1,1 milliard d’euros pour couvrir les retards et défauts de paiement éventuels, s’attend à ce que le véritable impact de la crise commence réellement à se faire sentir au cours des prochains trimestres...

Sommes-nous suffisamment conscients de ce qui nous attend?

De nombreuses personnes ont bien compris la situation. Elles reportent des dépenses importantes parce qu’elles ont peur de se rendre dans les magasins, par crainte d’être contaminées, mais aussi parce qu’elles craignent de perdre leur emploi. Dans le secteur du tourisme, de la culture ou de l’événementiel, il faut incontestablement s’attendre à un "shake-out".

"Les entreprises qui s’en sortent bien avaient déjà un solide bilan et une bonne solvabilité avant la crise. Elles avaient des objectifs clairs, un plan digital et étaient efficientes au niveau opérationnel."

Qui sont les gagnants et les perdants de cette crise?

Dans notre portefeuille de crédits, deux éléments sont en train de jouer. Les entreprises qui s’en sortent bien avaient déjà un solide bilan et une bonne solvabilité avant la crise. Elles avaient des objectifs clairs, un plan digital et étaient efficientes au niveau opérationnel. Ces entreprises ne deviendront peut-être pas toutes des championnes, mais elles survivront. C’est à elles et aux entreprises dont nous pensons qu’elles pourront encore être sauvées que nous continuons à accorder des crédits.

Ce sont les sociétés qui ne répondent pas à certains de ces critères qui sont aujourd’hui touchées. De nombreuses entreprises, surtout des PME, constatent que ces dernières années elles ont omis de mettre en place une stratégie digitale. Il ne suffit pas de vendre simplement une marchandise en ligne, les processus sous-jacents doivent aussi être efficaces. J’ai récemment fait un achat en ligne dans un magasin belge parce que je voulais acheter local. Eh bien, je n’ai reçu aucun message m’informant de la date de livraison de mon colis, il y a eu du retard et je ne savais pas à qui m’adresser. Je ne ferai donc plus aucun achat dans cette boutique en ligne. Mais cela peut être dangereux en période de pandémie.

Les banques ne disposent-elles pas d’un grand pouvoir en ce moment? Vous avez en quelque sorte droit de vie ou de mort sur les entreprises...

Notre mission en tant que banque a toujours été d’accorder des crédits de manière responsable. Les choses n’ont pas changé. Aider les entreprises qui n’ont aucune chance de survie est contraire à notre responsabilité de banquiers. Mais je ne le dirai pas non plus de manière trop tranchée: ces deux derniers trimestres, nous avons accordé 4% de crédits de plus que l’an dernier. Entre 90 et 95% des demandeurs ont effectivement reçu une réponse positive.

Lorsqu’une entreprise fait faillite, c’est bien entendu un drame individuel. Mais cela offre aussi l’opportunité aux entreprises plus fortes de réaliser des acquisitions et de croître plus vite. C’est ce qui maintient notre tissu économique en bonne santé.

D’après vous, quels sont les secteurs sur lesquels la Belgique devrait miser?

Au cours des cinq à dix prochaines années, nous devrons nous concentrer sur les qualités intrinsèques de la Belgique. Nous n’avons pas de matières premières, mais un enseignement de qualité et un niveau d’instruction élevé. Nous devons les développer davantage et miser sur les secteurs d’avenir. Je parle bien entendu de l’économie du savoir et des technologies comme l’intelligence artificielle. Mais j’inclus également les soins de santé, où nous avons une longue tradition, par exemple Janssen Pharmaceutica, en passant par la biotech et les nano technologies. Nous devons créer des hubs autour de ces sociétés, afin de rassembler les moyens nécessaires et de maintenir la production en Belgique.

Dans le domaine de la gestion climatique également, nous ne sommes nulle part, en particulier au niveau politique. L’Europe est en train de préparer une série de règles, mais le grand public n’en connaît pas encore le prix. On peut aussi créer une industrie autour de la "cleantech". Mais nous ne pouvons pas nous contenter d’avoir des acteurs régionaux dans ces secteurs. Nous devons au minimum pouvoir nous imposer au niveau européen ou viser une place de leader.

"L’absence de gouvernement à elle seule menace notre prospérité. J’espère que les choses vont bientôt aboutir. Mais jusqu’à présent, on a beaucoup travaillé sans résultats."

Mais un tel projet doit tout de même être géré par le monde politique…

L’absence de gouvernement à elle seule menace notre prospérité. J’espère que les choses vont bientôt aboutir. Mais jusqu’à présent, on a beaucoup travaillé sans résultats.

Je ne suis pas politicien, mais un moment donné, vous devez regarder plus loin que les points de vue de votre arrière-ban et accorder la priorité à l’intérêt des générations actuelles et futures. Et cet intérêt général représente notre prospérité.

Comment sortir de cet imbroglio?

La crise est tellement profonde qu’il est utopique de croire que la contribution d’une petite minorité suffira. Nous devrons tous faire des sacrifices. Une hausse des impôts? Je ne pense pas qu’elle résoudrait les problèmes. Le seul élément positif, c’est que les taux d’intérêt sont bas. Si nous créons de la croissance et que nous nous imposons l’austérité nécessaire, ces taux bas nous aideront à réduire rapidement notre montagne de dettes. Mais pour cela, nous devons élaborer un plan et disposer de ressources. Et comme Wunsch l’a indiqué, à l’heure actuelle, les pouvoirs publics ne disposent pas de beaucoup de moyens. Si nous voulons assurer la croissance future, nous devrons faire appel à nos investisseurs, entreprises et entrepreneurs.

Il y a tout juste un an, KBC s’est réorganisé et au printemps dernier, a annoncé qu’elle comptait réduire davantage ses coûts. Ces mesures vous ont-elles aidé pendant la crise?

La crise du coronavirus n’est pas encore terminée et ce n’est qu’au début de l’année prochaine que ses effets commenceront réellement à se faire sentir. L’an dernier, nous avons réduit le nombre de niveaux de management pour pouvoir réagir plus rapidement. Cette réorganisation nous a aidés au moment de l’éclatement de la crise au début de l’année. La mise en place des changements est plus rapide, mais leur impact dure moins longtemps qu’auparavant. Nous ne pouvons pas nous permettre de lancer une grande réforme et de ne rien faire ensuite pendant cinq ans. En réalité, nous travaillons en mode d’adaptation permanente.

Avec le service de football Goal Alert, KBC a montré récemment un avant-goût de sa nouvelle stratégie " digital first ". Mais les clients attendent-ils réellement d’une application bancaire qu’elle leur permette de telles activités? Faut-il conclure que les applications purement bancaires ne sont plus rentables?

Nous verrons bien qui a raison. En fait, nous devons poursuivre nos activités de base de banquier et d’assureur. Mais si nous nous limitons à ces activités, nous commettons une erreur fondamentale: demandez à Kodak ou Nokia ce qu’ils en pensent! La BCE nous dit que nous devons diversifier nos activités et tout le monde sait que la technologie aura un impact important. Google et Amazon représentent une menace majeure pour les banquiers et assureurs traditionnels… Si KBC s’en tient uniquement à ses activités de base, elle se retrouvera dans le couloir de la mort. Je n’ai aucun problème si certaines entreprises font un choix différent. Mais cela me semble très dangereux.

Tencent, le holding au-dessus du service de paiement chinois WeChat, a servi de modèle pour notre app. La philosophie sous-jacente est de faciliter autant que possible la vie des clients, en les intégrant dans une sorte d’écosystème comprenant des services autres que purement financiers. Et cela fonctionne: la semaine dernière, lorsque nous avons lancé Goal Live, 75.000 personnes ont cliqué sur l’app et 35.000 ont regardé les rediffusions de football que nous proposons via ce service. En six mois, c’est-à-dire depuis que nous avons élargi KBC Mobile aux personnes qui ne sont pas clientes chez nous, nous avons attiré plus de 30.000 nouveaux utilisateurs actifs. Parmi eux, un sur six devient client, ce qui est supérieur à nos estimations.

ING vous a-t-elle contacté pour succéder à son CEO Ralph Hamers?