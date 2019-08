Johan Thijs (KBC) propose de favoriser davantage de produits d'épargne

En Belgique, les premiers 980 euros d'intérêts d'un compte épargne ordinaire sont exonérés du précompte immobilier. Cela étant, avec un taux minimum de 0,11% alors que l'inflation navigue entre 1,5 et 1,6%, le livret affiche un rendement négatif . "On privilégie un produit déficitaire, par lequel le client perd du pouvoir d'achat", a-t-il pointé. "Quelle bizarrerie! J'invite les politiques à se pencher là-dessus, en étendant l'exonération à d'autres produits, comme par exemple les fonds d'investissement."

Son plaidoyer vise à offrir plus de latitude au client dans la manière de gérer son argent. "Il faut donner cette possibilité. Si j'ai 100 euros à placer et que je veux en mettre 70 sur un compte épargne et les 30 restants dans un fonds ou dans un autre produit, cela ne se passe pas de la même manière fiscalement", a-t-il déploré. Johan Thijs estime par ailleurs qu'il serait normal que certains produits plus risqués ne puissent pas bénéficier de cette exonération, il suffirait de définir lesquels.