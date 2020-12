Johan Thijs rempile pour trois années de plus à la tête de Febelfin

En tant que président de Febelfin, Johan Thijs est le premier représentant du secteur bancaire du royaume . La coupole réunit pas moins de 250 institutions financières pesant près de 60.000 emplois directs. C'est dans cette fonction que le Limbourgeois a joué un rôle de premier rang aux côtés des pontes de la Banque nationale et des différents exécutifs pour notamment ficeler les moratoires sur les crédits pour les ménages et les entreprises frappés par le coronavirus ou le plan de soutien à l'économie belge.

Empreinte profonde

Il doit également négocier avec les autorités dans d'autres dossiers, par exemple celui de la taxe bancaire qui hérisse les grandes enseignes et plus particulièrement encore les "petites" banques. Il pourrait s'agir d'une des raisons pour lesquelles la tournante a pris fin. Belfius, qui devait reprendre le flambeau, est en effet détenue à 100% par l'État fédéral.

Les banques belges vivent une période tourmentée. La crise économique générée par le coronavirus risque de se transformer en une vague massive de défauts de crédits. Le secteur doit par ailleurs apporter une réponse satisfaisante à la numérisation galopante et aux réglementations de plus en plus strictes. Les récents scandales de blanchiment d'argent ont ainsi poussé Febelfin à proposer une plateforme commune sur laquelle les banques et les autorités peuvent échanger des données relatives à la fraude.