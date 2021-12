José Manuel Campa (EBA): "Les banques doivent rester prudentes compte tenu des incertitudes"

Le variant Omicron, la forte croissance des prêts hypothécaires, le niveau élevé des prix des actifs sur les marchés financiers… Autant de raisons pour les banques de rester prudentes, souligne José Manuel Campa, le président de l'Autorité bancaire européenne (EBA).

L’Autorité bancaire européenne (European Banking Authority ou EBA) a soufflé ses dix bougies cette année. C'est l'EBA qui organise notamment les tests de résistance des plus grandes banques de l'Union européenne. Son siège est désormais situé à Paris depuis son départ de Londres lié à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. José Manuel Campa, 57 ans, en est le président depuis 2019. Entre 2009 et 2011, il a été secrétaire d'État à l'Économie au sein du gouvernement espagnol. Ce docteur en économie de Harvard a aussi travaillé pour la banque espagnole Santander.

Le variant Omicron ajoute de nouvelles incertitudes sur le plan économique. Les banques sont-elles assez résilientes face à cette nouvelle situation?

"Nous avons vu que pour les secteurs les plus affectés par la pandémie, il y a une détérioration dans les portefeuilles de prêts."

Il faut être prudent avec ce nouveau variant car il existe encore de nombreuses incertitudes. Jusqu’à présent, dans cette crise sanitaire, le secteur bancaire s’est relativement bien comporté grâce notamment aux mesures qui ont été mises en œuvre par les gouvernements et les banques centrales. Aujourd’hui, les banques disposent de plus hauts niveaux de fonds propres qu’avant le début de la crise. Elles ont aussi une meilleure liquidité. Et nous avons observé une baisse des prêts non performants (non-performing loans, NPL). Mais dans le même temps, nous avons vu aussi que pour les secteurs les plus affectés par la pandémie, il y a une détérioration dans les portefeuilles de prêts. Au-delà du variant Omicron et de ses effets sur l’économie, il y a aussi d’autres éléments de vulnérabilité: le niveau élevé des prix des actifs sur les marchés financiers, la forte croissance des prêts hypothécaires… C’est pourquoi il faut rester prudents même si la situation pour les banques est bonne. Nous avons effectué des stress tests en juillet. Les résultats ont montré que les banques étaient globalement résilientes.

Vous parlez de la nécessité pour les banques de rester prudentes. Cela implique-t-il de nouvelles mesures de restriction sur le paiement des dividendes ou des bonus par les banques?

L’évaluation doit être réalisée par les banques elles-mêmes en coordination avec leurs superviseurs nationaux. Il n’y a plus de recommandation générale en la matière si ce n'est que les banques doivent rester prudentes, compte tenu des incertitudes.

Entre 2009 et 2011, juste après la crise financière de 2008, vous faisiez partie du gouvernement espagnol. Quelles sont les différences avec l’actuelle crise?

"En 2008, les banques étaient considérées comme la cause de la crise, aujourd’hui elles sont davantage considérées comme une partie de la solution."

La crise actuelle est une crise sanitaire. Elle a des impacts significatifs sur l’activité économique. Et de ce fait, elle peut avoir un impact sur le secteur financier, sur les banques en particulier. La crise de 2008 était d’origine financière. Les banques étaient surexposées aux risques des subprimes, leur gestion des risques n’était pas assez prudente et elles étaient sous-capitalisées. À l’époque, les banques étaient considérées comme la cause de la crise, aujourd’hui elles sont davantage considérées comme une partie de la solution.

L’an prochain, des stress tests bancaires liés aux risques climatiques auront lieu. Quelle est leur importance?

Ces stress tests ne seront pas gérés par l’EBA, mais par la BCE pour la zone euro. Pour notre part, nous avons publié cette année les résultats d’un exercice réalisé sur un échantillon d’une trentaine de banques. Il s’agissait de voir leur exposition au risque climatique. L’exercice a montré que les banques étaient largement exposées à des secteurs qui sont considérés comme non verts. Le "green asset ratio" (la proportion des actifs qui est respectueuse de l'environnement) se situait sous les 10%. Nous publierons en 2022 les exigences requises en matière d’information sur les risques climatiques. Les banques devront alors indiquer comment elles gèrent ces risques.

Les taux d’intérêt devraient en principe rester bas en Europe pendant encore un certain temps. Quel en est l’impact sur les banques? Ces taux bas n’accentuent-ils pas les risques d’une bulle immobilière?

Avec ces taux bas, la marge d’intérêt des banques est plus faible et cela impacte leur rentabilité. Mais d’un autre côté, les prêts non performants diminuent parce que les emprunteurs peuvent plus facilement payer leurs dettes. Un élément compense en quelque sorte l’autre. Mais vous avez raison, cet environnement de taux bas a aussi un impact sur la situation du marché immobilier tant résidentiel que commercial. Les prix de l’immobilier ont augmenté, les prêts hypothécaires également et il y a peut-être une volonté de certaines banques de relâcher les contraintes en matière de risques sur les prêts afin de gagner des parts de marché. Cela crée des risques potentiels.

L’EBA est-elle toujours favorable à l’idée de créer une "bad bank" européenne qui rassemblerait les mauvaises créances des banques?

Il existe une proposition de l’EBA qui existe depuis plusieurs années. Une bad bank serait utile de manière générale et pas seulement dans le contexte de cette crise. Cela permettrait de créer un système bancaire plus robuste. Les banques pourraient plus facilement éliminer les mauvais prêts de leurs bilans et trouver des investisseurs prêts à racheter ces prêts. Cela n’a pas réussi jusqu’ici même s’il y a eu des initiatives au niveau de certains pays. Nous soutenons l’idée de la Commission européenne de créer un réseau de bad banks nationales. Cela créerait des synergies.

On dit souvent que les banques doivent se réinventer et trouver de nouvelles sources de revenus. Mais les banquiers affirment que c’est difficile compte tenu de la régulation. Elles se plaignent aussi de la moindre régulation des fintechs.

Il y a deux volets à cette question. C’est vrai, les banques doivent répondre aux défis et opportunités qu’offre la technologie. Cela nécessite de redéfinir la manière dont elles font du business, d’ajuster leurs systèmes mais aussi leurs réseaux d’agences physiques. C’est un processus qui doit être poursuivi, un processus qui est d’ailleurs accéléré par le Covid-19. La deuxième partie de la question porte sur la régulation. Nous avons une approche que nous appelons la "neutralité technologique". En tant que régulateur, nous ne pouvons pas favoriser une technologie par rapport à une autre. Il s’agit pour nous d’évaluer les risques que cela induit pour le système financier. Le même raisonnement vaut pour les institutions, que ce soit de petites banques, de grandes banques ou des entités non bancaires qui fournissent des services à la clientèle. Nous devons évaluer les risques que présentent ces institutions et agir en conséquence.

L’EBA soutient-elle encore le fait qu’il existe trop de banques en Europe ? Et qu’en est-il en Belgique ?

"En Europe, quand une banque est fragile, elle subsiste encore longtemps, il n’y a pas de rachat ou de restructuration pour la rendre plus forte. Cela doit changer pour que le secteur bancaire soit plus dynamique."

Ce que nous disons, c’est que les banques doivent restructurer leurs activités. La rentabilité du secteur est un défi en Europe. Elle a été en dessous du coût des fonds propres pendant un certain nombre d’années. Les banques doivent donc restructurer leurs activités, apprendre à faire mieux les choses. Une possibilité, ce sont des fusions afin d’avoir des banques plus solides. Une autre possibilité est que les mauvaises banques disparaissent et que les bonnes banques subsistent. Mais cette restructuration doit avoir lieu. La question n’est donc pas de savoir s’il y a trop de banques, mais d’être sûr que les banques présentes en Europe sont très solides et disposent d’un business model soutenable. En Europe, quand une banque est fragile, elle subsiste encore longtemps, il n’y a pas de rachat ou de restructuration pour la rendre plus forte. Cela doit changer pour que le secteur bancaire soit plus dynamique. Pour ce qui est du secteur bancaire belge, je ne me prononce pas sur des marchés nationaux spécifiques. Nous croyons à l’EBA au marché unique, il est important de développer un vaste marché européen. L’important, c’est qu’un client belge puisse accéder à des services bancaires multiples au sein de l’Union européenne et pas seulement en Belgique.

En matière d’Union bancaire, l’Europe ne dispose pas encore d’un mécanisme commun de garantie des dépôts. La France, dit-on, va tenter de trouver une solution à ce sujet.

Cette union bancaire est fondamentale. Beaucoup de choses ont déjà été réalisées, mais le volet sur le mécanisme commun de garantie des dépôts fait défaut. J’espère que la France en tant que pays qui préside au 1er janvier le Conseil de l’Union européenne pourra trouver une solution en la matière.

En tant que régulateur bancaire, comment percevez-vous le développement des cryptomonnaies?

Les cryptoactifs n’ont pas seulement un impact sur les banques mais sur le système financier dans son ensemble. Nous devons donc collaborer étroitement avec les autres autorités européennes de supervision que sont l’Esma pour les marchés financiers et l’EIOPA pour les assureurs. Il y a trois ans, avec l’Esma, nous avons fait part à la Commission européenne de nos inquiétudes sur ces cryptoactifs et sur leur régulation. À la suite de cela, la Commission a publié une proposition de réglementation des marchés des cryptoactifs (MiCA, Markets in Crypto-Assets) qui nous donne des pouvoirs de régulation. Cela va dans le bon sens. Nous devons réfléchir à ce que représentent ces cryptoactifs. Ils sont aujourd’hui considérés par certains d’une part comme des instruments d’investissement et d’autre part comme une alternative en matière de paiement. Et nous avons déjà à l’EBA des pouvoirs en matière de paiement.

L’EBA a célébré cette année son 10e anniversaire. Quel bilan dressez-vous et que reste-t-il à faire?

Durant ces dix dernières années, les changements ont été spectaculaires. L’EBA a été créée comme une des réponses à la crise financière. Nous avons connu des progrès importants en matière de régulation, de transparence et d’information sur les banques. Nous avons aujourd’hui des banques mieux capitalisées. Pour le futur, nous devons terminer les chantiers en cours: achever l’union bancaire et mettre en œuvre les accords de Bâle III. Il s’agit aussi de mieux intégrer les nouvelles technologies dans le paysage financier, de façon à mieux servir les clients tout en maintenant la stabilité du secteur. Enfin, il convient de s’assurer que le secteur bancaire est prêt à soutenir la transition durable de l’économie, c’est très important pour nous.

Et quel est votre espoir personnel pour l’année 2022: un retour à la vie normale sans covid?

Je ne sais pas ce qu’est une "vie normale" (rires). Et je ne sais pas si le covid va disparaître. Mais s’il ne disparaît pas, mon souhait est que nous soyons capables d’intégrer sa gestion dans nos vies au quotidien afin que l’impact sur l’économie soit le plus réduit possible. J’ai été surpris très positivement par la capacité des banques à s’adapter à un nouvel environnement dans le cadre du confinement. Nous ne reviendrons pas totalement en arrière. Du côté de l’EBA, nous aurons davantage de réunions sous forme digitale. Cela fait partie de notre propre engagement en matière de durabilité.