KBC a terminé l'exercice 2019 au dessus des attentes

"Cet excellent résultat s'explique avant tout par la hausse en glissement trimestriel des revenus à la juste valeur et liés au trading, des revenus techniques issus de nos activités d'assurance et des revenus nets d’intérêts, partiellement compensée par une augmentation des charges liées aux réductions de valeur sur crédits et par des coûts plus élevés dus à des facteurs saisonniers", se félicite Johan Thijs, CEO du groupe.