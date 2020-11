KBC aborde la seconde vague confiante

Le bancassureur affiche des résultats solides au troisième trimestre et poursuit sa métamorphose en une société de plus en plus numérique.

Coût du risque

Au deuxième trimestre, KBC avait constitué des provisions pour un montant total de 845 millions d'euros pour faire face aux réductions de valeur sur crédit potentielles dues à la crise. Entre juillet et septembre, ce coût du risque n'a atteint que 52 millions d'euros , et le CEO estime qu'une centaine d'euros supplémentaires environ seront nécessaires pour les trois derniers mois de l'année. Le bancassureur n'a pas modifié ses prévisions quant au coût de la crise, qu'il évalue dans son chef à 1,1 milliard d'euros.

Une entreprise "data-driven"

KBC a également profité de la journée de jeudi pour présenter plus en détail sa nouvelle assistante intelligente Kate , qui sera intégrée dans l'application mobile des clients belges à partir du 1er décembre prochain. Pour son lancement, Kate disposera de quatorze fonctionnalités , et Johan Thijs a promis que deux nouveaux outils au minimum seraient ajoutés chaque mois.

L'entreprise met régulièrement en avant les investissements réalisés dans sa transformation numérique et affiche avec fierté les classements établis par des sociétés de consultance qui font de son application mobile une des meilleures en Europe. Elle espère se démarquer plus encore par ce nouveau produit qui, via l'assistance vocale, doit "faciliter proactivement la vie de (ses) clients", alors que les fintechs et les néobanques investissent de plus en plus le marché belge.