KBC acte déjà 845 millions de pertes de valeur sur ses crédits

Le groupe KBC note pour le deuxième trimestre un bénéfice largement amputé, notamment à cause de l'impact de la crise sanitaire sur son portefeuille de crédits. Le groupe estime que pour l'année, ce dernier devrait se déprécier entre 800 millions et 1,6 milliard.

Les mesures prises pour éviter la propagation de la pandémie et les répercussions économiques continuent d'affecter le groupe KBC .

Ce résultat a été affecté par quelque 845 millions d'euros de réductions de valeur sur crédits, "pour l'essentiel imputable aux conséquences économiques potentielles de la crise du coronavirus", lit-on dans un communiqué. Par action, le résultat net ressort à 0,47 euro contre 1,76 euro un an auparavant.

L'activité belge contribue à hauteur de 204 millions au bénéfice, contre 77 millions pour la Tchéquie alors que les marchés internationaux (Hongrie, Bulgarie, Slovaquie et Irlande) accusent une perte de 45 millions.

Prévisions maintenues

"Nous confirmons nos prévisions pour l'exercice complet 2020, c’est-à-dire une estimation de 1,1 milliard d'euros de réductions de valeur sur crédits. Comme prévu, les revenus nets d'intérêts et les revenus nets de commissions ont baissé au deuxième trimestre, tandis qu’au même trimestre les résultats de l'assurance non-vie sont ressortis à un très solide niveau, tout comme les ventes dans notre activité d'assurance vie."

Pour l'ensemble de l'année, KBC mise sur des revenus nets d'intérêts de quelque 4,4 milliards d'euros. Si une provisions de plus d'un milliard a été constituée pour faire face aux réductions de valeurs sur crédit, KBC estime qu'elles s'établiront entre 800 millions et 1,6 milliard.

Sauvé par les revenus de trading

Pour le trimestre en revue, le groupe KBC note des revenus passant en légère hausse à 2,04 milliards d'euros. Ils ont bénéficié d'un redressement des revenus à la juste valeur et de trading qui avaient fortement reculé au 1e trimestre.

A contrario, les revenus nets d'intérêts sont en recul de 4% sur base annuelle. Une diminution attribuée à la baisse des taux d'intérêt en République tchèque, de la dépréciation de la couronne tchèque et du forint hongrois par rapport à l'euro, de la faiblesse générale des revenus de réinvestissement et de la pression exercée sur les marges de crédit des portefeuilles dans la plupart de nos pays stratégiques .

Les revenus nets de commission se tassent de 10% .