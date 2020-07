KBC conclut une nouvelle CCT, sans l'accord des bleus

KBC a annoncé ce vendredi avoir conclu une nouvelle convention collective de travail avec les syndicats ACV-Puls (social-chrétien) et BBTK (socialiste). Un texte qui se faisait attendre puisque l'ancienne mouture avait expiré fin 2019 et avait été prolongée à titre exceptionnel... jusqu'au 30 juin.

L'accord, qui court jusque fin 2021, concerne également KBC Brussels et les employés de la communauté germanophone, mais pas CBC et ses 84 agences en Wallonie. Le bancassureur définit l'accord comme "un instrument important dans le contexte social actuel, tant en termes de sécurité de l'emploi pour les salariés qu'en termes de mesures d'accompagnement dans le domaine du redéploiement, de la reconversion et de la fin de carrière".